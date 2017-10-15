Беременная девушка Макара Касаткина, сына актрисы Марии Шукшиной, рассказала о том, что он распространяет наркотики.
Подруга Касаткина утверждает, что они поссорились из-за того, что бойфренд якобы торгует «солями» и хранит их дома, пишет «Экспресс газета». После этого сын актрисы избил ее, отмечает девушка
Историей инцидента поделился в «Твиттере» пользователь Nariman Namazov. Он назвал сына Марии Шушкиной «наркобарыгой» и заявил, что молодого человека «повязали полицейские и везут в участок Таганский». «Он свою телку избил, она его сдала, лол», — добавил блогер, добавив, что на Макара Касаткина написали заявление за избиение и торговлю веществами. Тот, в свою очередь, якобы написал объяснительную, где указал, что вещества подкинули. «Полиция возвращается на квартиру, забирать вещества», — резюмировал Nariman Namazov, отметив, что молодой человек в отделе полиции активно делал селфи.
Сама девушка рассказала «РЕН-ТВ» о том, как молодой человек распространял наркотики среди друзей: «Сын солями банчит, мама ему хату купила, не надо ни работать, ни учиться. Зачем?».
Аудио, видео: РЕН.ТВ