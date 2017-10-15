Тюменец на местном автомобильном форуме пожаловался на получение штрафа за среднюю скорость на объездной дороге Тюмени.
«Комплекс „КОРДОН-Темп“ зафиксировал время прохождения первой и второй точки на Обходе г. Тюмени, расстояние между которыми было 8,7 км. Время прохождения этого участка составило 264 секунды. Легко можно подсчитать, что средняя скорость при таких условиях составляет 119 км/ч», — отметил автор поста.
Новость вызвала горячее обсуждение среди автолюбителей на форуме car72.ru: «Вот теперь пропадает смысл объезжать город по объездной», — заметил infern0, «Ничего себе они замутили», — возмущается Holtoff.
«Между камерами можно выйти покурить», — иронизирует Динар Баязитов в паблике VK «Я люблю Тюмень»