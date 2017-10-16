Самый дорогой и шикарный особняк с бассейном в Тюмени продают за 120 миллионов рублей. Этот коттедж возглавил рейтинг тюменских домов с бассейнами, которые выставлены сейчас на продажу.
Список составили аналитики портала недвижимости N1.ru. Выяснилось, что самый эффектный и большой бассейн находится в особняке размером 1056 квадратных метров, который стоит на берегу озера Цимлянское. В трехэтажном доме обустроен спа-центр в 200 «квадратов», джакузи на четверых и бассейн 3,5×13 метра. В 500 метрах от усадьбы находится лесопарк с двумя базами отдыха.
Второе место, по оценке аналитиков, занял коттедж площадью в 600 квадратных метров, который находится в районе Маяка. За него владелец намерен выручить 40 миллионов рублей. В доме 15 комнат, спортзал и несколько санузлов, говорится в объявлении. Третью строчку рейтинга занял «скромный» коттедж в 500 квадратных метров в деревне Дербыши, в котором построен бассейн 3×10 метров.
Эксперты отметили, что самые дорогие объекты в сегменте жилой недвижимости — это огромные особняки с саунами и бассейнами, построенные по индивидуальным проектам. Подыскать покупателя на такие дома непросто.