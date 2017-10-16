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11:00  16 октября 2017 0

Названы самые дорогие особняки в Тюмени. Там есть все — джакузи, спортзалы и бассейны. ФОТО

Найти покупателя на такие дома непростоФото: Алексей Гущин © URA.RU

Самый дорогой и шикарный особняк с бассейном в Тюмени продают за 120 миллионов рублей. Этот коттедж возглавил рейтинг тюменских домов с бассейнами, которые выставлены сейчас на продажу.

Список составили аналитики портала недвижимости N1.ru. Выяснилось, что самый эффектный и большой бассейн находится в особняке размером 1056 квадратных метров, который стоит на берегу озера Цимлянское. В трехэтажном доме обустроен спа-центр в 200 «квадратов», джакузи на четверых и бассейн 3,5×13 метра. В 500 метрах от усадьбы находится лесопарк с двумя базами отдыха.

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Самый дорогой особняк с бассейном на озере Цимлянское в Тюмени Фото: портал tumen.n1.ru

Второе место, по оценке аналитиков, занял коттедж площадью в 600 квадратных метров, который находится в районе Маяка. За него владелец намерен выручить 40 миллионов рублей. В доме 15 комнат, спортзал и несколько санузлов, говорится в объявлении. Третью строчку рейтинга занял «скромный» коттедж в 500 квадратных метров в деревне Дербыши, в котором построен бассейн 3×10 метров.

Эксперты отметили, что самые дорогие объекты в сегменте жилой недвижимости — это огромные особняки с саунами и бассейнами, построенные по индивидуальным проектам. Подыскать покупателя на такие дома непросто.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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