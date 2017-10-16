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16 октября 2017
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13 октября 2017
16:48  16 октября 2017 0

«Новая фишка?» В крупном тюменском магазине покупателей напугал шприц. ФОТО

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, больница, укол, шприц, медицина
Оптимисты считают, что шприц в магазине чистыйФото: Pixabay.com

Тюменец рассказал в соцсетях о жуткой находке, которую, по его словам, он сделал в крупном местном гипермаркете. Фотография появилась сегодня в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На снимке виден шприц с погнутой иглой, который лежит в окружении пакетов с крупой.

«„О’КЕЙ“ в „Острове“. Будьте аккуратнее», — написал автор фото.

Фото: скриншот страницы «ВКонтакте»

«Шприц-то вижу, а зачем его кинули туда? Нарики, что ли, кидают? Новая фишка какая-то?» — интересуются тюменцы. Некоторые пользователи предположили, что фото — «вброс», потому что шприц «чистый, а после наркоты он не будет совсем как новый».

«Это по ходу злые покупатели, так сказать, подлянку сделали, чтоб клиентов отпугнуть», — предположил один из участников группы.

Получить комментарий в магазине «О’КЕЙ» в торговом центре «Остров» оперативно не удалось.

По телефону, указанному на сайте, корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «ничего об этом не знают», и посоветовали обратиться к администратору. Администратор на звонки не отвечал.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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