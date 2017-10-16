Тюменец рассказал в соцсетях о жуткой находке, которую, по его словам, он сделал в крупном местном гипермаркете. Фотография появилась сегодня в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На снимке виден шприц с погнутой иглой, который лежит в окружении пакетов с крупой.
«„О’КЕЙ“ в „Острове“. Будьте аккуратнее», — написал автор фото.
«Шприц-то вижу, а зачем его кинули туда? Нарики, что ли, кидают? Новая фишка какая-то?» — интересуются тюменцы. Некоторые пользователи предположили, что фото — «вброс», потому что шприц «чистый, а после наркоты он не будет совсем как новый».
«Это по ходу злые покупатели, так сказать, подлянку сделали, чтоб клиентов отпугнуть», — предположил один из участников группы.
Получить комментарий в магазине «О’КЕЙ» в торговом центре «Остров» оперативно не удалось.
По телефону, указанному на сайте, корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «ничего об этом не знают», и посоветовали обратиться к администратору. Администратор на звонки не отвечал.