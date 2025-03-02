02 марта 2025
01 марта 2025

Герой России и друг Артема Жоги Рустам Сайфуллин празднует 42-й день рождения

Герою России Рустаму Сайфуллину исполнилось 42 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Участнику СВО и Герою России исполнилось 42 года
Участнику СВО и Герою России исполнилось 42 года Фото:

Герой России Рустам Сайфуллин празднует свой 42-й день рождения. С праздником друга полпреда по УрФО Артема Жоги в своем telegram-канале поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«У нашего земляка, Героя России Рустама Галиевича Сайфуллина, сегодня день рождения — 42 года. Он, без преувеличения, выдающийся офицер», — отметил глава региона.

Рустам Сайфуллин окончил школу с отличием, а впоследствии командовал инженерно-саперным полком в зоне специальной военной операции. Там же он познакомился с будущим полпредом УрФО Артемом Жогой, с которыми впоследствии они стали друзьями. Однако при форсировании реки Северский Донец он получил серьезную травму ноги.

Сейчас полковник продолжает работу в военной сфере. На данный момент служит заместителем начальника ТВВИКУ. Также Рустам Сайфуллин входит в Общественный совет программы «Боевой кадровый резерв Тюменской области».

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Герой России Рустам Сайфуллин празднует свой 42-й день рождения. С праздником друга полпреда по УрФО Артема Жоги в своем telegram-канале поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. «У нашего земляка, Героя России Рустама Галиевича Сайфуллина, сегодня день рождения — 42 года. Он, без преувеличения, выдающийся офицер», — отметил глава региона. Рустам Сайфуллин окончил школу с отличием, а впоследствии командовал инженерно-саперным полком в зоне специальной военной операции. Там же он познакомился с будущим полпредом УрФО Артемом Жогой, с которыми впоследствии они стали друзьями. Однако при форсировании реки Северский Донец он получил серьезную травму ноги. Сейчас полковник продолжает работу в военной сфере. На данный момент служит заместителем начальника ТВВИКУ. Также Рустам Сайфуллин входит в Общественный совет программы «Боевой кадровый резерв Тюменской области».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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