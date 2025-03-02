Герой России и друг Артема Жоги Рустам Сайфуллин празднует 42-й день рождения

Герой России Рустам Сайфуллин празднует свой 42-й день рождения. С праздником друга полпреда по УрФО Артема Жоги в своем telegram-канале поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«У нашего земляка, Героя России Рустама Галиевича Сайфуллина, сегодня день рождения — 42 года. Он, без преувеличения, выдающийся офицер», — отметил глава региона.
Рустам Сайфуллин окончил школу с отличием, а впоследствии командовал инженерно-саперным полком в зоне специальной военной операции. Там же он познакомился с будущим полпредом УрФО Артемом Жогой, с которыми впоследствии они стали друзьями. Однако при форсировании реки Северский Донец он получил серьезную травму ноги.
Сейчас полковник продолжает работу в военной сфере. На данный момент служит заместителем начальника ТВВИКУ. Также Рустам Сайфуллин входит в Общественный совет программы «Боевой кадровый резерв Тюменской области».
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