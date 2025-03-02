Пресс-секретарь Белого дома: Трамп съел обед Зеленского после ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп лично съел обед Владимира Зеленского после скандала в Белом доме, заявили в пресс-службе США
Дональд Трамп лично съел обед Владимира Зеленского после скандала в Белом доме, заявили в пресс-службе США Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный обед с украинским лидером Владимиром Зеленским после того, как встреча между политиками переросла в перепалку в прямом эфире. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, иронично отметив, что Трамп «съел обед Зеленского».

«Президенту Трампу понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского», — сказала Левитт в эфире телеканала Fox News. Она также добавила, что решение об отмене обеда было принято Трампом из-за того, что он посчитал Зеленского неспособным к ведению мирных переговоров.

Скандал между лидерами США и Украины произошел в Вашингтоне в пятницу вечером и привел к серьезным последствиям. Трамп отменил по итогу сделку с Киевом по редкоземельным металлам, а также намекнул на прекращение поддержки Украины в целом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп отменил запланированный обед с украинским лидером Владимиром Зеленским после того, как встреча между политиками переросла в перепалку в прямом эфире. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, иронично отметив, что Трамп «съел обед Зеленского». «Президенту Трампу понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского», — сказала Левитт в эфире телеканала Fox News. Она также добавила, что решение об отмене обеда было принято Трампом из-за того, что он посчитал Зеленского неспособным к ведению мирных переговоров. Скандал между лидерами США и Украины произошел в Вашингтоне в пятницу вечером и привел к серьезным последствиям. Трамп отменил по итогу сделку с Киевом по редкоземельным металлам, а также намекнул на прекращение поддержки Украины в целом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...