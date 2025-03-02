Пресс-секретарь Белого дома: Трамп съел обед Зеленского после ссоры

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный обед с украинским лидером Владимиром Зеленским после того, как встреча между политиками переросла в перепалку в прямом эфире. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, иронично отметив, что Трамп «съел обед Зеленского».
«Президенту Трампу понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского», — сказала Левитт в эфире телеканала Fox News. Она также добавила, что решение об отмене обеда было принято Трампом из-за того, что он посчитал Зеленского неспособным к ведению мирных переговоров.
Скандал между лидерами США и Украины произошел в Вашингтоне в пятницу вечером и привел к серьезным последствиям. Трамп отменил по итогу сделку с Киевом по редкоземельным металлам, а также намекнул на прекращение поддержки Украины в целом.
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