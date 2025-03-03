РИАН: Турция готова провести переговоры по Украине с участием всех сторон

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В Турции готовы принять переговоры по Украине
В Турции готовы принять переговоры по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Турции на высшем уровне заявили о готовности страны стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием всех сторон. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре.

«На высшем уровне (в Турции, — прим. URA.RU) была заявлена готовность принять переговоры с участием всех сторон», — сообщил источник в беседе с РИА Новости. По его словам, предложение страны известно всем. 

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что СВО должна завершиться немедленно. Он также выразил готовность поддержать переговоры по миру на Украине. Позже он выразил желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его свои большим другом.

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В Турции на высшем уровне заявили о готовности страны стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием всех сторон. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре. «На высшем уровне (в Турции, — прим. URA.RU) была заявлена готовность принять переговоры с участием всех сторон», — сообщил источник в беседе с РИА Новости. По его словам, предложение страны известно всем.  Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что СВО должна завершиться немедленно. Он также выразил готовность поддержать переговоры по миру на Украине. Позже он выразил желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его свои большим другом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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