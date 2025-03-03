В Ростовской области отражена атака БПЛА

Атака дронов ВСУ не привела к жертвам и разрушениям
Системы ПВО сбили украинские дроны над Ростовской областью в ночь на 3 марта. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА в Красносулинском районе», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших, как и разрушений на земле, нет.
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