28 февраля 2025

В Тюмени открылся первый фестиваль камерной музыки

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Фестиваль будет проходить в Тюмени до 4 марта
Фестиваль будет проходить в Тюмени до 4 марта Фото:

В Тюмени вечером 28 февраля прошло открытие первого фестиваля камерной музыки имени Ары Богданяна. О важном культурном событии в соцсети сообщили власти региона.

«В Тюменской филармонии начала работу выставка картин „Звуки и Цвета: Краски Армении“. Экспозиция приурочена к открытию фестиваля камерной музыки им. заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры скрипки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского А.Г. Богданяна», — сообщает в telegram-канале инфоцентр региона.

Мероприятие будет проходить в Тюмени до 4 марта. Художественным руководителем фестиваля стал худрук Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

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В Тюмени вечером 28 февраля прошло открытие первого фестиваля камерной музыки имени Ары Богданяна. О важном культурном событии в соцсети сообщили власти региона. «В Тюменской филармонии начала работу выставка картин „Звуки и Цвета: Краски Армении“. Экспозиция приурочена к открытию фестиваля камерной музыки им. заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры скрипки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского А.Г. Богданяна», — сообщает в telegram-канале инфоцентр региона. Мероприятие будет проходить в Тюмени до 4 марта. Художественным руководителем фестиваля стал худрук Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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