В Тюмени открылся первый фестиваль камерной музыки

В Тюмени вечером 28 февраля прошло открытие первого фестиваля камерной музыки имени Ары Богданяна. О важном культурном событии в соцсети сообщили власти региона.
«В Тюменской филармонии начала работу выставка картин „Звуки и Цвета: Краски Армении“. Экспозиция приурочена к открытию фестиваля камерной музыки им. заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры скрипки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского А.Г. Богданяна», — сообщает в telegram-канале инфоцентр региона.
Мероприятие будет проходить в Тюмени до 4 марта. Художественным руководителем фестиваля стал худрук Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.
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