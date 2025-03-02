Жители Тюмени услышат сирены

В Тюмени 5 марта с 10:40 до 10:43 прозвучат сирены. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации областной столицы.
«5 марта с 10:40 до 10:43 будет проведена комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюмени с запуском электрических сирен. Звучание сирен означает сигнал „Внимание всем“», — отмечено в сообщении.
Администрация напоминает, что в случае срабатывания систем оповещения населения горожанам потребуется незамедлительно включить радио или телевидение и действовать в соответствии с инструкциями. Также для дополнительных сведений рекомендуется держать включенными радиоприемники.
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