02 марта 2025
01 марта 2025

Жители Тюмени услышат сирены

В Тюмени 5 марта организуют проверку систем оповещения населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Сирены будут передавать сигнал «Внимание всем!»
Сирены будут передавать сигнал «Внимание всем!» Фото:

В Тюмени 5 марта с 10:40 до 10:43 прозвучат сирены. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации областной столицы.

«5 марта с 10:40 до 10:43 будет проведена комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюмени с запуском электрических сирен. Звучание сирен означает сигнал „Внимание всем“», — отмечено в сообщении.

Администрация напоминает, что в случае срабатывания систем оповещения населения горожанам потребуется незамедлительно включить радио или телевидение и действовать в соответствии с инструкциями. Также для дополнительных сведений рекомендуется держать включенными радиоприемники.

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В Тюмени 5 марта с 10:40 до 10:43 прозвучат сирены. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации областной столицы. «5 марта с 10:40 до 10:43 будет проведена комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюмени с запуском электрических сирен. Звучание сирен означает сигнал „Внимание всем“», — отмечено в сообщении. Администрация напоминает, что в случае срабатывания систем оповещения населения горожанам потребуется незамедлительно включить радио или телевидение и действовать в соответствии с инструкциями. Также для дополнительных сведений рекомендуется держать включенными радиоприемники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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