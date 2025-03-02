Трюдо объявил о введении новых санкций против РФ

Канада ввела санкции в отношении 10 физлиц и 21 предприятия из РФ. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
«В ходе саммита „Обеспечение нашего будущего“ премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 лиц и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять зависимости России от сторонних организаций и стран для продвижения своих политических и военных целей на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы премьера. Там уточняется, что на сегодняшний день Канада ввела санкции против более чем 3000 лиц и организаций РФ и намерена дальше действовать в этом направлении.
В частности, президент США Дональд Трамп еще на один год продлил действие санкций против России. Отмечалось, что речь идет об антироссийских ограничениях, наложенных в 2022, 2018 и 2014 годах. Позже стало известно, что на этом фоне официальный курс доллара на 28 февраля резко вырос на два рубля.
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