Предприниматели рассказали, как внедрение нейросетей скажется на курганцах и тюменцах

По данным аналитиков, более 70% компаний в России, включая курганских и тюменских предпринимателей, используют в работе искусственный интеллект. Активно прибегают к автоматизации процессов 20% из них. Согласно оценке сети «Фианит-Ломбард», победившей в 2024 году в номинации «Самая технологичная компания», внедрение новых технологий позволяет сделать работу с клиентами более качественной.
«Сложно сравнивать наши достижения с другими кейсами, поскольку нейросети пока широко не распространены в ювелирной отрасли. Однако результаты внедрения современных технологий в нашу работу объективно говорят о необходимости искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Клиентам стало проще и быстрее получать услуги и необходимую информацию», — заявил URA.RU гендиректор «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин.
Компания стала победителем номинации «Самая технологичная компания» по итогам премии «Золотой рубль». По мнению экспертов, искусственный интеллект станет драйвером повышения эффективности бизнеса. Однако, как отметили URA.RU в компании, технологии приносят много плюсов и для клиентов.
Благодаря запуску онлайн-оценки ювелирных изделий с использованием нейросети в ближайшее время, клиенты смогут узнать стоимость своего залога, не выходя из дома. Такое решение сокращает не только расходы на путь до ломбарда, но и время на услугу. В 2024 году компания ввела такой же сервис для неювелирных залогов — искусственный интеллект уже оценивает технику, электронику и строительные инструменты.
Станислав Боронин также отметил важность адаптации технологий под современные реалии. Так, в компании решили провести реновацию мобильного приложения и оптимизировать работу с клиентами. Для этого был введен голосовой ассистент и умный бот для помощи товароведам.
«Внедрение технологий — неотъемлемая составляющая развития современного бизнеса. Для этого нужны лишь внутренние ресурсы, сильная мотивация и четко поставленные цели. Успех компании невозможен без инвестиции значительных ресурсов в инновационные технологии для комфорта клиентов и сотрудников», — заявил URA.RU Станислав Боронин.
Согласно данным аналитиков компании ЮKassa, в России 72% предпринимателей уже внедрили в работу нейросети, только 9% вообще не сталкивались с работой искусственного интеллекта. В исследовании «Яндекса» отмечено, что активно его используют лишь 20% компаний. Однако в ювелирном бизнесе использование таких технологий еще не распространено.
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