Shot: десятки российских туристов подхватили смертельно опасную инфекцию на Бали

Shot: российские туристы на Бали страдают от лихорадки денге
© Служба новостей «URA.RU»
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На Бали возрастает количество случаев заболевания лихорадкой денге
На Бали возрастает количество случаев заболевания лихорадкой денге Фото:

На Бали (остров в Индонезии) зафиксирована вспышка лихорадки денге, от которой пострадали десятки российских туристов. С начала года на острове зарегистрировано более шести тысяч случаев заболевания, среди пострадавших есть и россияне. В туристических районах Чангу, Улувату и Семиньяк усилены меры борьбы с комарами, переносящими вирус.

«Лихорадка денге бушует на Бали. Десятки российских туристов подхватили смертельно опасную инфекцию от комаров», — сообщил telegram-канал Shot. Туристы переносят болезнь крайне тяжело.

Денге или "костоломная лихорадка" — вирусное заболевание, передающееся человеку через укусы комаров. Эта инфекция преимущественно распространена в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Большинство зараженных денге лиц не испытывают заметных симптомов. Основные признаки заболевания: высокая температура, покраснение лица и шеи, а также головные боли, боли в суставах и мышцах.

Одна из российских туристок поделилась своим опытом борьбы с болезнью. «В больнице меня держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные. Потом началась тромбоцитопения, стали лопаться капилляры. <...> У меня шла кровь из носа. Но на четвертый день стало лучше и меня выписали», — заявила она telegram-каналу.

С начала 2025 года в Индонезии зафиксировано более шести тысяч случаев лихорадки денге, включая случаи в популярных среди туристов районах, таких как Чангу, Улувату и Семиньяк. Количество летальных исходов достигло 28. В период дождей ситуация с распространением заболевания усугубляется. В целях профилактики инфекции, передаваемой комарами, жилые помещения обрабатываются специализированными инсектицидами.

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На Бали (остров в Индонезии) зафиксирована вспышка лихорадки денге, от которой пострадали десятки российских туристов. С начала года на острове зарегистрировано более шести тысяч случаев заболевания, среди пострадавших есть и россияне. В туристических районах Чангу, Улувату и Семиньяк усилены меры борьбы с комарами, переносящими вирус. «Лихорадка денге бушует на Бали. Десятки российских туристов подхватили смертельно опасную инфекцию от комаров», — сообщил telegram-канал Shot. Туристы переносят болезнь крайне тяжело. Одна из российских туристок поделилась своим опытом борьбы с болезнью. «В больнице меня держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные. Потом началась тромбоцитопения, стали лопаться капилляры. <...> У меня шла кровь из носа. Но на четвертый день стало лучше и меня выписали», — заявила она telegram-каналу. С начала 2025 года в Индонезии зафиксировано более шести тысяч случаев лихорадки денге, включая случаи в популярных среди туристов районах, таких как Чангу, Улувату и Семиньяк. Количество летальных исходов достигло 28. В период дождей ситуация с распространением заболевания усугубляется. В целях профилактики инфекции, передаваемой комарами, жилые помещения обрабатываются специализированными инсектицидами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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