Задержания сотрудников ДПС и подготовка к паводку: семь главных событий Тюмени

В Голышмановском районе Тюменской области арестованы двое сотрудников ДПС. По версии следствия, они брали взятки с водителей на трассе Тюмень — Омск, чтобы не составлять административные протоколы о правонарушениях, допущенных автолюбителями. В то же время губернатор региона Александр Моор поручил подчиненным проверить готовность муниципалитетов к паводокоопасному сезону. URA.RU собрало главные события Тюменской области с 24 февраля по 2 марта.
Арест сотрудников ДПС
В Голышмановском районе Тюменской области были задержаны двое сотрудников ДПС. Они обвиняются в получении взяток с автовладельцев, совершивших правонарушения. По словам инсайдера URA.RU, автоинспекторы могли действовать сообща, в составе преступной группы. Он уточняет, что мужчинам вменяют около 50 эпизодов преступлений, связанных с коррупцией.
Сейчас на них заведены уголовные дела по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ — получение взятки и ч.1 ст.291.2 УК РФ — мелкое взяточничество. Следствие предполагает, что обвиняемые сотрудники ДПС собирали взятки с водителей на трассе Тюмень — Омск. Взамен они не составляли протоколы об административных правонарушениях, допущенных участниками дорожного движения.
Уточняется, что коррупцией автоинспекторы занимались в период с августа по октябрь 2024 года. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Суда мужчины будут дожидаться в СИЗО до 25 апреля.
Весна принесет тюменцам паводок, клещей и оттепель
Моор поручил проверить готовность населенных пунктов Тюменской области к паводку. По прогнозам Росгидромета, уровень воды в реке Ишим в этом году будет выше среднемноголетних значений, но не рекордным. В Иртыше и Вагае вода также не поднимется до критического уровня. Тем не менее, глава региона поручил рассчитать, какие территории могут попасть в зону подтопления, чтобы заранее знать, какие дома и дороги могут пострадать от стихии. Помимо этого, Моор приказал предусмотреть резерв полиэтиленовой пленки, строительных мешков, шанцевого инструмента и подготовить пункты временного размещения.
Тем временем Тюменскую область ожидает еще одна природная напасть — из-за теплой зимы и раннего наступления весны произойдет раннее нашествие клещей. Роспотребнадзор готовится быстро и качественно заняться обработкой территорий и создать иммунный барьер. В частности, вместе с другими препаратами закупается вакцина от клещевого энцефалита.
Однако тюменцам не стоит ждать резкого потепления в марте. Месяц обещает, наоборот, быть умеренно холодным и принести несколько сюрпризов. Температура воздуха не будет резко меняться — она установится на среднем уровне в 1 градус, периодически незначительно отклоняясь. При этом, сухих дней будет меньше, чем снежных — 12 против 18. Если первая декада марта будет практически сухой, то начиная с 12 числа осадки зарядят уже до конца месяца — с редкими перерывами.
Строительство дорог в Тюмени
Самый ожидаемый в Тюмени дорожный проект — участок важной федеральной трассы М-12 «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью достроят в 2026 году. Эта реконструкция обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия.
Состояние автодороги «Восток» уже детально рассмотрели. Сейчас необходимо опережающее финансирование. Открытие этой трассы до Екатеринбурга запланировано уже на июнь этого года. Работы ведутся по поручению президента РФ Владимира Путина.
Также в Тюмени на пересечении Харьковской и Дамбовской улиц появится новая кольцевая транспортная развязка. Проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Сроки строительства пока не обозначены,однако сообщается, что разработкой проекта занимались сразу несколько компаний, среди которых — принадлежащий олигарху Руссу строительный гигант «Мостострой-11».
Громкие назначения тюменцев
В Тюмени по итогам отчетно-выборной конференции Тамара Казанцева была переизбрана на пост главы регионального отделения партии КПРФ. Для поддержки ее кандидатуры на первый организационный пленум специально прибыл депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин. По словам источников URA.RU, это было необходимо из-за того, что снятие Казанцевой с поста руководителя реготделения грозит конфликтом внутри партии, поэтому сейчас важно «не менять сложившийся порядок вещей».
А вот в тюменском полку Росгвардии начальник сменился. Новым руководителем управления Росгвардии по Тюменской области стал Андрей Борисов. Он приехал в регион из Брянской области, где занимал должность заместителя начальника местного управления ведомства. Общий стаж работы в органах внутренних дел у Борисова — более 20 лет.
Есть новости про тюменцев и в других регионах — Владимир Воронкин, родившийся в Тобольске Тюменской области, возглавил министерство топлива и энергетики республики Крым. Соответствующий указ глава субъекта РФ Сергей Аксенов подписал 27 февраля. Новоиспеченный министр работает в Минэнерго Крыма на разных должностях с 2017 года.
В Тюмени ухудшается качество жизни
Тюмень потеряла баллы по пяти показателям в индексе качества жизни платформы ВЭБ.РФ. По данным исследования, областная столица за год просела в сферах благоустройства, общественной активности и доходах. Так по разнообразию жилой застройки, ухоженности и благоустройству дворов и доле озелененных территорий у города стало меньше на 10 баллов, относительно показателей прошлого года, а по разнообразию вакансий, уровню безработицы и удовлетворенности работой — на три.
Также была изучена активность и права граждан у Тюмени — в рамках этого анализировали долю населения с высоким уровнем социального доверия, разрыв между уровнем зарплаты мужчин и женщин, уровень жизни пенсионеров — здесь зафиксировано минус два балла. Помимо этого, около балла город потерял в категориях удовлетворенность населения и природно-экологические условия.
Однако у некоторых тюменцев дела идут как нельзя лучше. Например, коттеджному поселку в Перевалово Тюменской области, который в последнее время называли тюменским «коттеджным гетто», вернули статус индивидуальной жилой застройки. Также заработали два ранее закрытых Роспотребнадзором филиала дискаунтера «Светофор» — на 30 лет победы и Ветеранов труда. Они устранили все замечания и прошли необходимые проверки. Еще в Заболотье, расположенное в Тобольском районе Тюменской области, завершили доставку дизтоплива для электростанций. Годовой запас — 600 тонн топлива — доставили в полном объеме.
В Тюмени пройдет Чемпионат России по биатлону
В Тюмени заканчивается подготовка к проведению Чемпионата России по биатлону. Турнир пройдет в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 13 по 16 марта.
Так, 13 марта пройдут соревнования в дисциплине суперспринт, 15 марта — смешанные и одиночные эстафеты, а 16 марта — смешанные командные эстафеты. Кроме российских спортсменов здесь можно будет увидеть также и биатлонистов из Беларуси.
Тюменцы готовятся к 8 марта
Тюменские магазины начали продавать тюльпаны к 8 Марта. Стоимость самого дорогого цветка составляет 360 рублей, при этом сами продавцы уверяют, что цены в канун праздника вырастут еще больше. URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгодно купить цветы к Международному женскому дню.
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