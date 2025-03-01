В городе Макушино (Курганская область) в 2025 году построят пляж вокруг озера Старое, где горожане смогут позагорать на специальных площадках. Также планируется благоустроить городской сад, в котором сделают велодорожки и зоны для воркаута. На эти цели направлено свыше 78 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.
«Создание комфортной городской среды в Макушино в рамках проекта „Озерный променад“. Начальная цена контракта 78 687 248 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении редакции).
Современное пространство для отдыха и прогулок горожан создается благодаря гранту от Минстроя РФ, так как проект стал победителем Всероссийского конкурса. Сейчас власти округа ищут подрядчика, который должен будет до октября построить набережную вокруг озера, установить качели, малые архитектурные формы, памп-трек, шахматные столы и специальные понтоны для загорания.
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