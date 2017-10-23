МЧС объявило штормовое предупреждение
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. SMS-сообщения с соответствующей информацией распространило региональное управление МЧС России.
Пресс-служба МЧС сообщает о том, что на Тюмень обрушатся шквалистый ветер до 22 м/с, снег и метель, вследствие чего образуются гололёдные явления и опасные снежные заносы на дорогах.
Сотрудники МЧС рекомендуют предприятиям организовать мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность сил и средств для их ликвидации. Также спасатели просят всех жителей избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами.