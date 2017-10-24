В Курганской области увеличили штрафы за нарушение правил благоустройства. Решение принято на заседании областной Думы во вторник, 24 октября, передает корреспондент «URA.RU».
Речь идет о порче лавок, детских городков, уличных вазонов и других элементов благоустройства общественных территорий и дворов. Ранее нарушителей могли оштрафовать на сумму от 2000 до 4000 рублей, должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Депутаты увеличили размер штрафа для граждан до 4500 рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — до 50 тысяч рублей.
По словам вице-председателя облдумы Евгения Кафеева, ужесточение закона продиктовано участием региона в федеральной программе по повышению комфортности городской среды. В 2017 году по федеральной программе «Комфортная среда» область получила 180 млн рублей. На эти деньги благоустроят 133 дворовые территории и 41 общественную площадку.
Однако сейчас статья административного кодекса работает недостаточно эффективно. Спикер облдумы Дмитрий Фролов отметил, что протоколов по данному нарушению в этом году составлено меньше, чем в прошлом году, и «не от того, что стало комфортнее».