14:33 24 октября 2017 0

К известной тюменской сети подан иск о банкротстве Фото: Ken Teegardin, Flickr

Тюмень может покинуть одна из старейших сетей продовольственных магазинов «Катран». К компании подан иск о банкротстве, рассмотрение дела назначено на конец ноября. Телефоны «Катрана» не отвечают.

Иск о банкротстве к ООО «Катран» в Арбитражный суд Тюменской области подал ИП Шерали Иброгимов. Как гласят документы на сайте суда, речь идет о сумме 503 тысячи рублей, которая сложилась из 371,6 тысячи рублей основного долга, а также неустойки, расходов на оплату услуг представителя и госпошлины. Предприниматель также ходатайствовал в суде об утверждении временным управляющим в ООО «Катран» члена некоммерческого партнерства «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Николая Микушина.

Фото: скриншот страницы katran72.ru

Долги «Катрана» перед Иброгимовым в августе 2017 года подтвердил суд — оплата по накладным за поставки товара по договору от 2012 года была произведена не полностью, хотя «Катран» и так получил отсрочку платежа.

Согласно данным из открытых источников, единственным учредителем и гендиректором «Катрана» является Вера Гайдукова. Компания с крупным уставным капиталом, 10 миллионов рублей, как юрлицо была образована в январе 1999 года. На сайте ООО «Катран» говорится, что сеть продуктовых магазинов в Тюмени работает с 1992 года, а в соцсетях на странице компании указано, что в городе действуют девять магазинов и супермаркетов «Катран».

По данным системы «Контур.Фокус», за последние 12 месяцев к «Катрану» было подано 16 исков на общую сумму 31 миллион рублей.

Речь идет, как правило, о неисполнении обязательств по договорам поставки товара в магазины тюменской сети, неуплате арендных платежей и долгах за коммунальные услуги. Часть исков судом была удовлетворена.

Кроме того, «Катран» в этом году получил несколько административных штрафов, которые обжаловал в суде. В частности, речь идет о штрафе 10 тысяч рублей, наложенном административной комиссией Калининского округа за засорение в мае бытовыми отходами площадки у мусоросборника по адресу Полевая, 18; той же комиссией — за разбросанные коробки около магазина «Катран» на Первомайской, 58а, комиссией Ленинского округа — за невывоз упавшего с крыши снега на Республики, 219а. Все штрафы были заменены судом на предупреждения, поскольку суд счел, что нарушения допущены «Катраном» впервые.

Дозвониться до офиса компании не удалось: номер телефона, указанный на сайте, оказался «в сети не зарегистрирован», по нескольким другим номерам никто не брал трубку. Дозвониться удалось только на сотовый владелице сети. Учредитель и гендиректор ООО «Катран» Вера Гайдукова по телефону заявила корреспонденту «URA.RU», что ситуация уже улажена. «Это неправильно. Там уже все закрыто», — сообщила она. После этого бизнесвумен заявила, что «по телефону никакую информацию не дает», и положила трубку.

В пресс-службе Арбитражного суда Тюменской области корреспонденту агентства сообщили, что в картотеке находится актуальная информация и данных об отзыве иска нет. Судебное заседание назначено на 20 ноября.