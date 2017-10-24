Тюмень стала первым городом в России, где внедрили «Умную теплосеть»

15:13 24 октября 2017 0

Программный комплекс позволяет получать информацию в реальном времени от самых удаленных узлов учета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюмень стала первым городом в стране, где внедрили уникальный проект «Умная теплосеть». Программный комплекс позволяет вести автоматизированный контроль учета теплоэнергии. Опыт его использования пока есть только у «Тепла Тюмени» (входит в «Корпорацию СТС»). Компания представила свои наработки на круглом столе «Умное ЖХК. Результаты в сфере теплоснабжения».

«Умная теплосеть» — это единый информационно-вычислительный комплекс для решения ряда инженерных задач: мониторинга, моделирования и анализа работы теплосетевых объектов. В настоящий момент система автоматически собирает показания со 174 приборов, установленных на источниках теплоснабжения, в контрольных точках на границах магистральных и распределительных сетей, в центральных и индивидуальных теплопунктах. Такая система делает более четкими расчеты потребителей и ресурсоснабжающих организаций, а также позволяет оперативно получать информацию об аварийных ситуациях.

«Мы фактически будем знать все про каждое ответвление, теплоузел, сколько теплоносителя вошло, сколько передано, какие есть потери, порывы. Второй этап будет включать в себя внедрение удаленного управления задвижками и регуляторами с электрическими приводами. Мы будем управлять ими с диспетчерского пульта», — поделился планами председатель совета директоров энергетической компании «Корпорация СТС» Татьяна Черных.

Разработчики программы — компания «Центр 2М» — заложили в программу и возможности ее изменения под будущие задачи. «Нам удалось объединить внутри датчики и счетчики тепла, поставить систему передачи информации, блок работы с большими данными, заложить основу аналитики, которая в последующем обеспечит более прозрачные взаимоотношения тепловой компании с потребителями, даст возможность эффективно регулировать и выстраивать производственные процессы», — подчеркнул управляющий партнер ООО «Центр 2М» Евгений Мискевич.

Не менее важно, что доступ к данным могут иметь не только сами энергетики, но и жители и органы власти. «Теплоснабжение города должно быть надежным и качественным. Важно, что пилотный проект такого масштаба реализуется в Тюмени и наша теплосеть будет умной. Данные наработки в дальнейшем будут применяться и в системе управления городом в целом», — отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

В программный комплекс «Умная теплосеть» предстоит интегрировать еще более четырех тысяч узлов учета, установленных у потребителей.