В центре Тюмени остались без воды 16 жилых домов и школа. Причиной стала авария на водоводе на улице Хохрякова. В «Тюмень Водоканале» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что закончить ремонт предполагается максимум к полуночи четверга, 26 октября.
Из-за отсутствия водоснабжения в корпусе №1 школы №25 для первой смены были сокращены уроки, вторая смена будет учиться дистанционно, говорится на сайте учебного заведения.
Сообщение о повреждении чугунной трубы водовода диаметром 300 мм поступило в «Тюмень Водоканал» накануне вечером. «Поскольку был излив воды на поверхность, было принято решение отключить воду, — рассказал пресс-секретарь компании Иван Камельских. — Чугунные трубопроводы чаще, чем сталь или полиэтилен, страдают от переломов в межсезонье, когда идет промерзание грунтов».
Собеседник агентства подчеркнул, что участок водовода, где произошла авария, не относится к ветхим сетям. «Это не старая труба. Но мы уже давно не кладем чугун, и более 50% городских сетей уже выполнены из стали и полиэтилена», — сообщил он.