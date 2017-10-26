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Главные новости Тюменской области
12:42  26 октября 2017 0

Авария в центре Тюмени оставила без воды жилые дома и школу. Уроки пришлось отменить. ФОТО

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Центр Тюмени остался без водыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В центре Тюмени остались без воды 16 жилых домов и школа. Причиной стала авария на водоводе на улице Хохрякова. В «Тюмень Водоканале» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что закончить ремонт предполагается максимум к полуночи четверга, 26 октября.

Из-за отсутствия водоснабжения в корпусе №1 школы №25 для первой смены были сокращены уроки, вторая смена будет учиться дистанционно, говорится на сайте учебного заведения.

Фото: скриншот с сайта МАОУ СОШ №25

Сообщение о повреждении чугунной трубы водовода диаметром 300 мм поступило в «Тюмень Водоканал» накануне вечером. «Поскольку был излив воды на поверхность, было принято решение отключить воду, — рассказал пресс-секретарь компании Иван Камельских. — Чугунные трубопроводы чаще, чем сталь или полиэтилен, страдают от переломов в межсезонье, когда идет промерзание грунтов».

Собеседник агентства подчеркнул, что участок водовода, где произошла авария, не относится к ветхим сетям. «Это не старая труба. Но мы уже давно не кладем чугун, и более 50% городских сетей уже выполнены из стали и полиэтилена», — сообщил он.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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