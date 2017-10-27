16:33 27 октября 2017 0

Лыжную базу под мостом «Факел» закрыли Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Лыжную базу, которая находится в центре Салехарда под мостом «Факел», в этом сезоне не откроют. Набережная реки Шайтанка, где проходила лыжная трасса, является опасным строительным объектом. Вход на ее территорию запрещен, соответственно, и на лыжах кататься там нельзя.

В салехардском управлении по физкультуре и спорту подтвердили, что использовать этот объект больше не получится. «Мы решили перенести базу в другое место. В настоящий момент будет установлен балок в районе набережной реки Полябта, (городской пляж) для хранения инвентаря, создана лыжная трасса», — рассказал заместитель начальника городского управления физкультуры и спорта Александр Кузнецов. Что будет с построенным на набережной Шайтанки зданием лыжной базы, пока не ясно.

Отметим, спортивное сооружение было торжественно открыто в декабре 2011 года. Интересно, что среди тех, кто перерезал красную ленточку, присутствовали Александр Эйрих, который в те годы возглавлял региональный департамент спорта, а недавно был приговорен к шести годам колонии за коррупционные преступления, и Юрий Линк, который возглавлял администрацию окружной столицы, а после был осужден за растрату бюджетных средств и покупку дорогостоящей ненужной городу снегоплавильной машины.

Строительство лыжной базы на берегу Шайтанки обошлось окружному бюджету в 1,1 млн рублей. С 2011 года на ней неоднократно проходили разного уровня соревнования. Лыжи сдавались в аренду всем желающим покататься. База была востребована у горожан благодаря шаговой доступности.

В 2016 году на на набережной произошло ЧП — упавший в воду ребенок не смог выбраться на берег и утонул. После этого городские и региональные власти заговорили об опасности недостроенного объекта. Летом 2017 года вся набережная была огорожена забором. Вход на территорию запрещен. Лыжная база оказалась в запретной зоне.