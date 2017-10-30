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Главные новости Тюменской области
15:22  30 октября 2017 0

Тюменцы прощаются с легендой

В Тюмени скончалась Лидия СуринаФото: nedugamnet.ru

В Тюмени скончалась травница Лидия Сурина. Кандидат биологических наук, автор книг, участница пяти европейских конгрессов, почетный гражданин города Тюмени скончалась сегодня, 30 октября, в возрасте 86 лет. Соболезнования родным и близким уже высказали городские чиновники и депутаты, совет ветеранов войны и труда, а также тюменские единороссы.

Лидия Сурина родом из Омска, с 1957 года жила и работала в Тюменской области — сначала преподавала в вечерней школе Салехарда и трудилась в местном краеведческом музее, изучала применение растений в народной медицине манси, хантов и ненцев. В 1960 году переехала в Тюмень, преподавала ботанику в Тюменском госуниверситете и в Тюменской медакадемии, в 1975 году защитила диссертацию по контрацептивным свойствам лекарственных растений. Изучала применение растений в народной медицине, для этого посетила Венгрию, Болгарию, Германию, Чехию, Индию, Китай и Вьетнам. В 1996 была удостоена звания «Почетный гражданин города Тюмени».

В 1996 году Сурина стала «Почетным гражданином города Тюмени», в 2008 году травнице было присвоено звание «Целитель России», в 2010 году − «Почетный работник Тюменской области», говорится на сайте администрации города Тюмени.

«Каждый, кто знал Лидию Сурину, отмечал ее профессионализм, преданность любимому делу, энергичность и жизнелюбие. Уход Лидии Нестеровны — большая утрата для жителей Тюменской области», — сообщается на сайте местного отделения «Единой России».

Прощание с Лидией Нестеровной Суриной состоится первого ноября с 12 до 13 часов в траурном зале дома ритуальных услуг на улице Мельникайте, 75, строение 2.

Валерий Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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