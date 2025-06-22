Чернышенко пообещал существенно уменьшить нагрузку на учителей

Нагрузка на российских учителей и преподавателей будет существенно снижена благодаря оптимизации документооборота. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провели очень большую работу и сократили буквально в разы (нагрузку — ред. URA.RU): в системе высшего образования у преподавателей до пяти документов всего нужно будет обязательно для подачи, в системе СПО (среднее профессиональное образование — ред.URA.RU) — до четырех. Поэтому здесь, конечно, нагрузка на учителей будет естественным образом уменьшаться», — заявил Чернышенко. Его слова передает РИА "Новости".
Вице-премьер отметил, что ранее педагоги сталкивались с избыточной бюрократией: многочисленные ведомства направляли повторяющиеся запросы, что увеличивало объем обязательной отчетности и отвлекало от основной работы. Сейчас, по его словам, ситуация изменилась, и порядок в документообороте наведен. В результате изменений преподаватели смогут сосредоточиться на образовательном процессе, а не на оформлении бумаг.
Ранее Народный фронт изъявил желание предложить президенту РФ Владимиру Путину меры для снижения нагрузки на педагогов. Там также сообщили, что организация продолжит ежегодно проводить опросы, касающиеся излишней бюрократической нагрузки и других проблем педагогического сообщества, передает РАПСИ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. В его работе приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.
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