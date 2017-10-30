21:17 30 октября 2017 0

Посетители выставки могут в деталях изучить предметы прошлых эпох Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени открывается мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Директор интерактивной выставки, разместившейся в здании бывшего музея ИЗО, называет ее «живым учебником». За два дня до открытия экспозицию оценил корреспондент «URA.RU».

На подходе к зданию исторического парка кипит работа. Открытие планируется в среду, 1 ноября. Пока сотрудники заканчивают монтаж экспозиции, проводят финальную настройку оборудования, моют и наводят последний глянец в залах. Журналистов, которым первым показывают выставку, вежливо пропускают, но периодически ворчат вслед: «Как не вовремя вы пришли…»

Выставка занимает все четыре этажа здания бывшего «Политпросвета». Первый этаж посвящен основанию Руси и династии Рюриковичей, второй — Романовым, четвертый — периоду от Великой октябрьской революции до окончания Второй мировой войны. На третьем этаже разместился последний блок — от 1945 года до наших дней. Такое размещение, говорят работники исторического парка, вызвано практическими соображениями: более просторный этаж отдан под более обширную экспозицию.

1/6 Потолок в зале, посвященном первому полету человека в космос Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Для человека, привыкшего к традиционным музеям с экспонатами за стеклом исторический парк «Россия — моя история» выглядит непривычно. Экспонатов нет — есть проекции на больших экранах и множество интерактивных столов и панелей, позволяющих найти любую информацию по теме. Пока работают далеко не все панели и столы — экскурсовод Елена говорит, что к открытию музея интерактив заработает в полную силу.

Но и то, что уже работает, вызвало немалый интерес у журналистов. На интерактивном столе в зале, посвященном XVIII веку, эпохе Петра Первого и Екатерины Великой, можно было посмотреть, как развивались главные морские и сухопутные сражения того времени. Движением руки можно «покрутить» перед глазами многопушечный парусный линейный корабль или солдата времен Наполеоновских войн в полном боевом облачении.

1/6 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В зале, посвященном Ивану Грозному, экскурсовод подробно рассказал, почему первого русского царя прозвали «Грозным», подчеркнув, что Иван Васильевич за время царствования казнил 14 тысяч человек, в то время как его западноевропейские коллеги-современники — сотни тысяч. В зале, посвященном Великой Отечественной войне, посетители могут на интерактивной карте оценить, как проходила Сталинградская битва.

В экспозиции, посвященной освоению космоса, посетителям музея предлагают поиграть в небольшую викторину. Первый вопрос — сколько человек входило в самый первый в истории отряд космонавтов. Посетители отвечают на вопросы викторины, стоя под полукруглым куполом. Во время экскурсии для журналистов над их головами была проекция изображения богоматери.

Больше всего интерактивных пособий оказалось в зале музея, посвященном современности. Посетители могут попытаться засадить всю Россию лесами, рассмотреть на проекционном столике фотоаппарат и пишущую машинку середины прошлого века. Можно проголосовать — «за» или «против» сохранения СССР. А вот с региональным контентом — информацией о жизни Западной Сибири в описываемые времена — пока ознакомиться не удалось. По словам директора парка Павла Шафороста, сотрудники музея еще загружают соответствующую информацию в систему исторического парка.

1/8 Зал рассказывает о нынешнем президенте — в кадре только половина его портретов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Нашлось место в музее и для аналитики. В последнем зале приведены цифры сравнения, как выросла экономика России с 2000 по 2016 год с «раскладкой» по отраслям. А в предыдущем зале можно ознакомиться с многими известными цитатами президента Путина — они вывешены под 10 портретами действующего президента, смотрящими на посетителей со стен.

Такая интерактивность рассчитана прежде всего на детей. Директор исторического парка Павел Шафорост в разговоре с «URA.RU» подчеркнул, что у проекта прежде всего образовательные цели и нет планов зарабатывать какую-либо прибыль. «Основной момент — донести до школьников, что история — это интересно», — объяснил директор. — Этот формат «живого учебника» предполагает, что ученик не с книжкой будет сидеть и учить историю, а придет в парк искать ответы на вопросы». По словам Шафороста, со следующей недели после открытия экскурсии уже расписаны до конца года — музей будет принимать школьников с учителями. Для педагогов сразу после открытия проведут мастер-классы, чтобы обучить их работе с мультимедийной выставкой.

Напомним, открытие исторического парка «Россия — моя история» состоится 1 ноября, в 16 часов.