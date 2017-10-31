Тюменцы испугались повешенной куклы и вызвали полицию. ФОТО

В канун Хэллоуина у бара на улице Республики в Тюмени появилась кукла, которая испугала детей и возмутила их родителей. Манекен подвесили у окна.
Владельцы заведения стремились таким способом привлечь внимание клиентов, передает Nashgorod.ru. По словам очевидцев, на зловещий манекен болезненно отреагировали дети. «Странная попытка делать имидж на смерти», — комментировали ситуацию прохожие.
В результате к бару подъехала оперативная группа, чтобы разобраться в ситуации. Тюменские правоохранители рассказали, что владельцы заведения могут быть наказаны штрафом за административное правонарушение.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить празднование Хэллоуина. При этом протодиакон Андрей Кураев не согласился с парламентарием, передает «Национальная служба новостей».