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01 ноября 2017
31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Тюменской области
14:18  01 ноября 2017 1

В Тюмени штурмом взяли нелегальное казино, замаскированное под садовый домик

Организатор подпольного заведения специально арендовал дачу для азартных игрФото: с сайта УМВД по Тюменской области

В Тюмени, на даче, предприимчивый горожанин устроил игорный клуб. Для этого молодой тюменец арендовал отдельный дом, привез туда специальное оборудование и проводил карточные игры для узкого круга гостей. Сейчас материалы уголовного дела в отношении хозяина клуба направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, обвиняемым по делу о незаконной организации азартных игр, проходит 27-летний тюменец. Нелегальное казино находилось на 23-й улице в дачном товариществе «Тополя». Попасть в клуб можно было только по поручительству одного из уже известных хозяину игроков.

Фото: с сайта УМВД по Тюменской области

Накрыли казино 8 сентября сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД совместно с СУ СК по Тюменской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. В клубе на тот момент находились восемь игроков, две девушки-крупье и повар, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В клубе нашли игральные фишки, покерный стол, карты, денежные средства и другие предметы. Предприимчивому любителю азартных игр грозит до двух лет лишения свободы.

Надежда Карташова
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