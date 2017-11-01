В Тюмени штурмом взяли нелегальное казино, замаскированное под садовый домик

В Тюмени, на даче, предприимчивый горожанин устроил игорный клуб. Для этого молодой тюменец арендовал отдельный дом, привез туда специальное оборудование и проводил карточные игры для узкого круга гостей. Сейчас материалы уголовного дела в отношении хозяина клуба направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, обвиняемым по делу о незаконной организации азартных игр, проходит 27-летний тюменец. Нелегальное казино находилось на 23-й улице в дачном товариществе «Тополя». Попасть в клуб можно было только по поручительству одного из уже известных хозяину игроков.
Накрыли казино 8 сентября сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД совместно с СУ СК по Тюменской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. В клубе на тот момент находились восемь игроков, две девушки-крупье и повар, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В клубе нашли игральные фишки, покерный стол, карты, денежные средства и другие предметы. Предприимчивому любителю азартных игр грозит до двух лет лишения свободы.