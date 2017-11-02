В тюменском автобусе кондуктор получила перелом позвоночника

В Тюмени в аварию попал рейсовый автобус, в результате травмированы два человека. В пассажирский транспорт врезалась иномарка. Это случилось в центре города. Водитель иномарки не пострадал.
Как рассказали в ГИБДД Тюменской области, ДТП случилось в 13:00 в среду, 1 ноября. На пересечении улиц Луначарского и Казанской в автобус «Лиаз» 17-го маршрута врезался автомобиль BMW X3.
В автобусе от удара упали два человека: 50-летняя кондуктор и 62-летняя пассажирка. У кондуктора медики диагностировали перелом позвоночника. Пожилая пассажирка получила ушиб височно-скуловой области головы.
В Госавтоинспекции уточнили — по предварительным данным, вина за ДТП лежит на водителе дорогостоящей иномарки. Он выезжал со второстепенной дороги и нарушил очередность проезда перекрестка.