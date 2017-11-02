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Главные новости Тюменской области
14:50  02 ноября 2017 0

В пограничном с Казахстаном районе избран новый глава

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустые кресла, увольнение
На пост главы Казанского района претендовали трое кандидатовФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Казанского района Тюменской области Татьяна Богданова переизбрана на новый срок. Конкуренцию действующему главе района составили лишь двое ее непосредственных подчиненных.

В четверг, 2 ноября, на заседании думы Казанского района депутаты единогласно избрали Татьяну Богданову главой района. Кроме Богдановой, руководящей пограничной с Казахстаном территорией с 2010 года, в конкурсе на должность главы приняли участие начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений районной администрации Яна Мазурова и руководитель отдела экономики и прогнозирования Николай Ярков, сообщили в пресс-службе ТРОО «Единая Россия». В конкурсную комиссию, рассматривавшую документы соискателей на должность, входили секретарь тюменского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер областной думы Андрей Артюхов и депутат облдумы Владимир Ульянов.

Татьяне Богдановой 57 лет, она уроженка Казанского района. Имеет две специальности — агрономическую и юридическую. С 1991 по 1996 годы руководила администрацией своего родного поселка Челюскинский, после этого была управделами администрации Казанского района, в 2010 году возглавила район.

Татьяна Богданова замужем, у нее двое детей.

Николай Бастриков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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