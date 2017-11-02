В пограничном с Казахстаном районе избран новый глава

Глава Казанского района Тюменской области Татьяна Богданова переизбрана на новый срок. Конкуренцию действующему главе района составили лишь двое ее непосредственных подчиненных.
В четверг, 2 ноября, на заседании думы Казанского района депутаты единогласно избрали Татьяну Богданову главой района. Кроме Богдановой, руководящей пограничной с Казахстаном территорией с 2010 года, в конкурсе на должность главы приняли участие начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений районной администрации Яна Мазурова и руководитель отдела экономики и прогнозирования Николай Ярков, сообщили в пресс-службе ТРОО «Единая Россия». В конкурсную комиссию, рассматривавшую документы соискателей на должность, входили секретарь тюменского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер областной думы Андрей Артюхов и депутат облдумы Владимир Ульянов.
Татьяне Богдановой 57 лет, она уроженка Казанского района. Имеет две специальности — агрономическую и юридическую. С 1991 по 1996 годы руководила администрацией своего родного поселка Челюскинский, после этого была управделами администрации Казанского района, в 2010 году возглавила район.
Татьяна Богданова замужем, у нее двое детей.