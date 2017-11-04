13:27 04 ноября 2017 0

Булочки стали «яблоком раздора» в День народного единства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганцы отметили День народного единства большим праздничным концертом в Центральном парке культуры и отдыха. Горожане вспомнили про объединение, а птицы подрались из-за «мэрских» булок.

У входа в парк гостей праздника встречали скоморохи. Задорными частушками под гармонь они веселили горожан, вовлекали в хороводы взрослых и детей. «Погода хорошая, солнце, праздник. И гармонь настроение поднимает, настоящая атмосфера народного праздника. Мы пришли всей семьей с детьми, это для нас уже стало традицией», — делится курганец Александр Крупин, держа на руках трехлетнюю дочь. Рядом увлеченно водит хороводы старший сын Сеня. «Он у нас спортсменом хочет стать, в спортивные секции ходит, на Олимпиаду мечтает поехать», — кивает отец.

С центральной сцены все громче звучит энергичная музыка. И действие перемещается на площадку парка, где уже представители партий и общественных объединений разворачивают триколоры, флаги, лозунги о единстве и силе России. «Это все атрибуты, конечно. Главное — это то, что мы несем внутри, верим в единство, и реально ощущаем себя частью большой страны с непростой историей. У меня, например, дед воевал», — говорит один из активистов смахивая слезу со щеки, выступившую толи от солнца, толи от нахлынувших чувств. Его слова прерывает гимн России. Звучные голоса курганских исполнителей на несколько минут прерывают житейские беседы в толпе.

В этом году на митинг и концерт собралось больше горожан. «А для нас это не только праздник, но и встреча с друзьями. Работаем в разных учреждениях, и вот уже третий год встречаемся на площадке Дня России, общаемся, веселимся, своего рода маленькая традиция», — говорит Оксана. У ее подруги Веры сегодня день рождения, — «Второй год начинаю праздновать со всеми курганцами и, можно сказать, со всей страной. Кто еще может похвастаться таким масштабом», — смеется она.

Со сцены горожан поздравляет губернатор Зауралья Алексей Кокорин: «У нашей родины есть самое главное — великое прошлое, настоящее и большое будущее. Наши предки отцы и деды очень заботливо относились к нашей родине, защищали ее иногда ценой жизни. Убежден, что нынешнее молодое поколение примет и передаст эту эстафету для потомков, детей и внуков. Мы сделаем все, чтобы наша родина развивалась и всегда была единой! Мира, добра и благополучия!». Мирного неба над головой зауральцам пожелали спикер облдумы Дмитрий Фролов и руководители региональных отделений партий.

Под песни о любви к России гости праздника пританцовывают и пьют чай с булочками. «Это благотворительная акция администрации города Кургана. Чай и булочка бесплатно, чтобы участники митинга не замерзли», — поясняет благодушная женщина, разливая сладкий чай из большой фляги в стаканчики. Свежие булочки, кстати, оценили не только участники праздничного митинга. «Уткам очень понравились мэрские булки! Серьезно вам говорю! , — улыбается Наталья, отщипнув кусочек от булочки и бросив его в речку Битевку, — Мы хлеб им принесли, они его не едят. А за булочку дерутся!».

В Курганской области 4 ноября праздничные мероприятия будут проходить во всех городах и районах в течение всего дня. По данным пресс-службы губернатора, в утренних торжествах приняли участие более 18 тысяч зауральцев.