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Главные новости Тюменской области
17:31  07 ноября 2017 0

Директор тюменского бара готов выплатить компенсацию всем отравившимся. ВИДЕО

Директор тюменского бара «Ржавый дед» записал видеообращениеФото: Николай Бабинцев, «ВКонтакте»

Директор тюменского бара «Ржавый дед» Николай Бабинцев принес извинения всем пострадавшим при отравлении в заведении, а также выразил готовность выплатить им компенсацию.

Бабинцев опубликовал в официальной группе заведения во «ВКонтакте» видеообращение. По его словам, после появления информации об отравлении в заведении немедленно обратились в Роспотребнадзор, чтобы прояснить ситуацию и предложить свою помощь в установлении причин отравления. Директор заверил, что продукты, используемые на кухне бара, покупаются у проверенных поставщиков, а в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора никаких нарушений, которые могли бы повлечь за собой подобные последствия, не было выявлено.

«Наша команда — от поваров до меня лично — хотим принести свои искренние извинения. „Ржавый дед“ готов материально компенсировать пострадавшим их страдания», — подчеркнул Николай Бабинцев в обращении.

Однако на сайте Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей по Тюменской области опубликованы данные о том, что в ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлены нарушения требований санитарного законодательства. В настоящее время приостановлена деятельность бара «Ржавый дед».

Ранее «URA.RU» писало о том, что в Тюмени клиенты бара «Ржавый дед» попали в больницу. Об этом пострадавшие сообщали в Сети, где утверждали, что симптомы отравления появились сразу после похода в заведение.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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