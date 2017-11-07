Российские студенты смогут выиграть деньги и места в аспирантуре на особой олимпиаде

17:35 07 ноября 2017 0

У российских студентов появилась новая возможность устроить свое будущее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские студенты смогут выиграть деньги и места в аспирантуре на олимпиаде «Я — профессионал». В конкурсе могут участвовать студенты любых вузов.

Регистрация открылась сегодня, однако заявки подало уже 10 000 человек. Всего для студентов будет предложено 27 направлений. Задания рассчитаны, в первую очередь, на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры. Именно эти категории студентов поборются за призы: денежные премии, поступления в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов с максимальным баллом, стажировки в государственных и частных компаниях-лидерах российской экономики и профили в закрытой базе «Молодые профессионалы», доступной рекрутерам крупнейших компаний.

Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний. На старте проекта о поддержке олимпиады «Я — профессионал» заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, ставший одним из лиц проекта.

Олимпиада «Я — профессионал» — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания «Яндекс», партнер — группа компаний «Просвещение». Среди партнеров проекта такие уважаемые бренды, как ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ОАО «РЖД», горно-металлургический холдинг «Металлинвест», торговая сеть «Магнит», Трубная металлургическая компания, агентство «Интерфакс».

Проект — часть открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов в стране.