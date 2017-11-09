18:58 09 ноября 2017 0

Мужчина получил серьезные ожоги Фото: прислано читателем «URA.RU»

Знакомые мужчины, жутко избитого в Заводоуковске Тюменской области, опасаются, что дело могут «замять». Несчастный попал в больницу с переломами и ожогами еще 6 ноября, однако побои еще не сняты, а уголовное дело не возбуждено, рассказал корреспонденту «URA.RU» один из горожан на условиях анонимности. В полиции объяснили причины.

Знакомый пострадавшего рассказал, что у избитого жителя Заводоуковска сломаны скуловые кости, из-за чего он очень плохо разговаривает. Кроме того, у него «почти нет кожи на спине и животе». «Он поступил в больницу 6 ноября. Но до сих пор побои не фиксируют, судмедэксперт говорит, что ему нужен какой-то документ от следователя», — отметил знакомый пострадавшего. Он рассказал, что над мужчиной издевались два человека. «Им ничего не будет, видимо, обвинят в хулиганстве, и все», — предположил он.

«Там, где бинты, кожи просто нет», — говорит собеседник агентства Фото: прислано читателем «URA.RU»

Брат пострадавшего Артем рассказал корреспонденту «URA.RU», что был в больнице и связывался с сотрудниками полиции. «Я просил перевести его в Тюмень в ожоговый центр, но мне объяснили, что у него комбинированные травмы, и есть все возможности его вылечить здесь», — отметил он.

Собеседник агентства подтвердил, что у пострадавшего нет кожи на спине, животе, локте и под мышками.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что жуткий инцидент произошел на бытовой почве, все участники были в состоянии алкогольного опьянения. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили там. — Участников [избиения] было двое, оба ранее судимы: один по статье 111 УК РФ, это нанесение тяжкого вреда здоровью, второй — за квартирную кражу и угрозу убийством».

Источник в правоохранительных органах уточнил, что сейчас полиция решает, по какой статье возбуждать уголовное дело — за нанесение тяжкого вреда здоровью или вреда средней тяжести. «Судмедэксперт, действительно, побои еще не снимал, там загвоздка в каком-то медицинском формуляре. Он сам ходит в больницу, понимая, что пациент пока не в состоянии… дело будет возбуждено, скорее всего, завтра, — сообщил 9 ноября собеседник агентства. — Конфликт, действительно, бытовой, из-за женщины, знакомой хозяина квартиры. По словам участников, потерпевший о ней плохо говорил. Они говорят, что облили мужчину водой, чтобы утихомирить, а она оказалась кипятком. По их словам, никто потерпевшего не пытал. В больницу они привезли его сами».