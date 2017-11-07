16:30 07 ноября 2017 0

В Заводоуковске полиция ищет негодяев, которые едва не убили мужчину Фото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция изучает обстоятельства, при которых молодой человек получил серьезные травмы в городе Заводоуковске Тюменской области. Жуткие фотографии окровавленного мужчины были опубликованы сегодня, 7 ноября. По словам автора записи, молодого человека хотели задушить и сжечь живьем.

Запись с двумя фотографиями появилась в популярном местном паблике «ЧС Тюмень». Автор рассказал корреспонденту «URA.RU», что опубликовал ее по просьбе родственников пострадавшего мужчины. В сообщении говорится, что инцидент произошел 5 ноября в Заводоуковске, который находится в 100 км от Тюмени.

1/2 Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

«Молодому парню нанесли тяжёлые увечья (тяжкие телесные повреждения), накидывали петлю на шею, хотели задушить! (ПО ФОТО ВИДНО, НАКИДЫВАЛИ ПЕТЛЮ НА ШЕЮ), — говорится в записи. — Потом хотели поджечь, жгли на живую человека! Полиция г. Заводоуковска абсолютно бездействует! Всем неравнодушным Тюменцам, либо УР г. Тюмени, прошу, помогите мне, я родной брат данного гражданина… почему они еще не в тюрьме?»

Брат избитого мужчины Артем рассказал корреспонденту агентства, что уже сообщил полиции все, что ему было известнои. «Их найдут», — выразил он уверенность в том, что розыск негодяев увенчается успехом. По словам собеседника агентства, его старшего брата «в одних джинсах якобы подбросили какие-то малолетки к приемному отделению больницы». «Брат сегодня сказал, что ничего не помнит. На одно ухо он не слышит. Вчера едва говорил, сквозь зубы, — рассказал Артем. — У нас тут такие районы есть, как раньше были тюменские районы Лесобаза и Кресты… долгов у брата вроде не было. Возможно, малолетки поглумились».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что доследственная проверка уже начата. Сообщение об избитом мужчине стражам порядка поступило из больницы, однако опросить несчастного из-за его состояния полицейские не могли.