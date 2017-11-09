19:57 09 ноября 2017 0

После визита предстоятеля РПЦ о храме в Батурино все забыли Фото: Александр Кадников © URA.RU

Служители церкви в Батурино Курганской области, где в августе этого года принимали патриарха Кирилла, обращаются за помощью к прихожанам — в церкви нет денег, чтобы купить даже дрова. На бедственное положение служители пожаловались в местную газету «Шадринский вестник».

Сейчас, по данным журналистов, в храме осталось немного дров и уголь, непригодный для отопления. Настоятель церкви, отец Сергий, рассказали «URA.RU» источники в районе, оставил свое место службы и перебрался в Свердловскую область. О причинах такого решения собеседники агентства предпочли умолчать.

Высокие гости пообещали дать денег на восстановление церкви Фото: Александр Кадников © URA.RU

Пресс-секретарь курганской епархии Наталья Щуплецова на звонок на мобильный телефон не ответила. Председатель попечительского совета по восстановлению храма в Батурино Михаил Харлов написал СМС, что находится за границей и не может разговаривать. Однако позже все же добавил: «Это ложь, все есть».

Патриарх Кирилл побывал в Курганской области 25—26 августа. Визит предстоятеля русской православной церкви был приурочен к 200-летию основателя православной миссии в Палестине Антонина Капустина. На родине священника в Батурино во время визита было решено продолжить восстановление церкви на федеральные средства. Об этом заявлял не только патриарх, это намерение подтверждал и министр культуры Владимир Мединский, который побывал в Зауралье, а также председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

Перед визитом эксперты предупреждали, что зауральцам не стоит ждать от приезда партиарха больших выгод. «Скорее, предстоящий визит — это в большей степени напряг для местных властей, которым надо хорошо подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Однако нет ни малейшей надежды, что между местным духовенством и патриархом состоится какой-то конструктивный диалог», — отмечал протодиакон Андрей Кураев.

«Не стоит забывать, что в Курган приезжает не Господь Бог, а патриарх, поэтому ожидать от него каких-то чудес Зауралью нет никакого смысла, — высказывал мнение глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. — Совершенно очевидно, что патриарх не будет заниматься социально-экономическими проблемами региона. Визит может дать разве что дополнительный стимул для развития православия на территории этого региона».