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13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:18  13 ноября 2017 0

Число жертв землетрясения в Иране увеличилось до 141

Интервью с Людмилой Литвиновой. Екатеринбург, реанимация, скорая помощь, операционная, первая помощь, воздух, спасение, операция, лечение, кислородная маска, медицина, здравоохранение, клиника, процедурная, врач, больница
В Иране погиб 141 человек, и шесть — в ИракеФото: Анна Майорова © URA.RU

В Иране возросло число погибших от землетрясения. Стихийное бедствие произошло в ночь на понедельник, 13 ноября, на западе страны.

До этого момента последней цифрой было 129 погибших. Сейчас их количество возросло до 141 человека. При этом более тысячи граждан получили ранения различной степени тяжести, отмечает Nation News. Издание сообщает также о шести погибших в Ираке.

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Эпицентр землетрясения зафиксирован в 204 км к северо-востоку от иракского Багдада и в 104 км к западу от Керманшаха. В результате землетрясения магнитудой 7,6 баллов в Иране порядка 70 тысяч граждан остались без жилья. Об этом пишет RT.

В результате обвала в Ираке повреждена плотина Дарбандихан. Жителямй близлежащих населенных пунктов власти рекомендовали покинуть опасный район.

Ранее президент Исламской республики Иран Хасан Роухани распорядился оказать пострадавшим в результате происшествия всю необходимую помощь. На месте работают сотрудники местного отделения Красного Полумесяца, передает«Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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