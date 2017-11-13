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13 ноября 2017
12 ноября 2017
05:15  13 ноября 2017 0

В Иране произошло сильное землетрясение, погибли десятки и пострадали тысячи человек

Основной удар стихии пришелся на западные провинции ИранаФото: Pixabay

По последней информации, не менее 80 человек стали жертвами сильного землетрясения, которое произошло в ночь на понедельник, 13 ноября, западе Ирана. Подземные толчки магнитудой 7,2 сильнее всего ударили по городам Каср-э-Ширин, Илам и Керманшах.

Как сообщает ТАСС, в Иране уже известно о 81 погибшем. Более 1000 человек получили ранения. В Ираке погибли шестеро и получили ранения около ста человек. Подземные толчки ощущались на территории Кувейта, ОАЭ и Израиля, пишет «Ридус».

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 204 км к северо-востоку от иракского Багдада и в 104 км к западу от Керманшаха, передает РИА «Новости».

В результате обвала в Ираке повреждена плотина Дарбандихан. Жителямй близлежащих населенных пунктов власти рекомендовали покинуть опасный район, пока не станет ясно, несет ли поврежденнное гидротехническое сооружение угрозу.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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