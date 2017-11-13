«Комфортную среду» в Зауралье после Кокорина оценят федеральные эксперты

В общероссийском конкурсе по итогам реализации программы «Комфортная среда» будет участвовать проект в поселке Рябково в Кургане. Об этом «URA.RU» рассказал координатор программы «Единой России» в Зауралье Игорь Прозоров.
Перед тем, как отправить заявку на участие в конкурсе, объект осмотрит губернатор Алексей Кокорин. В проект входит сквер, площадка у школы № 43 и двор домов на улицах Черняховского и Перова,
Сейчас заканчивается работа над теми объектами, которые были запланированы на 2017 год. «Мы выезжаем на каждый объект, разговариваем со старшими по дому, записываем все недоработки. Если будет возможность, устраним их в ближайшее время, если нет, доделаем это весной», — рассказал Игорь Прозоров.
В целом зауральские муниципалитеты, по его словам, успешно справились с работой. «Мы надеемся, что по итогам окажемся в первой двадцатке среди всех регионов», — отметил Прозоров. Это позволит области претендовать в следующем году на увеличение финансирование проекта федеральным центром.
В Зауралье по программе, инициированной «Единой Россией», в 2017 году благоустроили 134 двора и 41 территорий общего пользования. На это потратили 197 млн рублей, более 90% которых выделил федеральный бюджет.