После отмены результатов голосования за главу Шутихинского сельсовета Катайского района Курганской области местные депутаты пожаловались на давление, которое на них оказывало руководство района. Новые выборы (в октябре голоса депутатов разделились ровно пополам) назначены на четверг, 16 ноября.
В понедельник, 13 ноября, в районе состоялась встреча, на которую были приглашены депутаты, однако тех, кто голосовал за единоросса Михаила Таланкина, с нее отпустили. «Почти все руководство района приехало, по человеку на депутата. Грозили, что не будет доходов у сельсовета», — рассказали «URA.RU» участники встречи на условиях анонимности.
«Никакого давления нет, все придумывают люди, которым это интересно», — прокомментировал глава района Юрий Малышев.
Во время первого голосования претендент на должность главы Михаил Таланкин получил пять голосов, ровно столько же получил кандидат от ЛДПР Владимир Кокшаров, однако победителем был признан единоросс. После жалоб кандидата итоги выборов отменили.