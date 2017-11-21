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Главные новости Тюменской области
16:26  21 ноября 2017 0

Запсибкомбанк разыгрывает новый iPhone и денежные призы

Интервью с предпринимателем Андреем Фроловым. Екатеринбург, новый год, ноутбук, соль, работа, елочные игрушки, новогодняя елка, фрилансер, коворкинг
Запсибкомбанк объявил о запуске новогодней акцииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Впереди череда праздников — Новый год, Рождество, старый Новый год, 23 февраля, 8 Марта. Западно-Сибирский коммерческий банк объявляет в связи с этим о начале праздничной акции. С 19 ноября держатели карт Запсибкомбанка могут принять участие в «Новогоднем марафоне». В качестве призов организация предлагает участникам iPhone 8 и денежные призы до 50 000 руб.

Глава дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников рассказал об условиях акции. Во-первых, участнику нужно пользоваться любой картой Запсибкомбанка с 19 ноября 2017 года по 11 марта 2018 года. При этом учитываются покупки в обычных и интернет-магазинах, а также снятие наличных по кредиткам. Во-вторых, нужно зарегистрироваться в акции: нажать кнопку «Участвовать» в письме, полученном от банка по электронной почте, либо отправить SMS с цифрой 1 на короткий номер 2100, либо отправить ответное сообщение с цифрой 1 в Viber. При этом номер телефона должен быть занесен в системы банка как контактный телефон. В-третьих, участнику необходимо собирать баллы, которые накапливаются по следующей схеме: 1 балл — за оплату любой картой, 1,5 балла — за оплату картой по бесконтактной технологии, 3 балла — за снятие наличных по кредитной карте. И в-четвертых, участвовать в непосредственном розыгрыше призов.

Фото: Запсибкомбанк

Победителями «Новогоднего марафона» станут участники, собравшие наибольшее количество баллов. Первые обладатели денежных призов будут определены уже 22 декабря 2017 года, а окончательные итоги будут подведены 26 марта 2018 года. Помимо основных подарков, каждый месяц самые активные получат поощрительные денежные призы.

Подробнее об акции «Новогодний марафон», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте в разделе «Акции и спецпредложения», по телефону 8-800-100-5005, а также в любом отделении банка.

Ксения Томашова
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