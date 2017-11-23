08:45 23 ноября 2017 0

Глава региона расскажет о новых вызовах, которые стоят перед тюменцами Фото: Николай Бастриков © URA.RU

С ежегодным посланием областной думе в четверг, 23 ноября, выступит губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Впервые подобное заседание регионального законодательного собрания пройдет в ДК «Нефтяник». Прямая трансляция будет организована на только в эфире местного телеканала и в Интернете, но и на нескольких дискуссионных площадках в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

«Губернатор расскажет о текущей ситуации, в которой находится регион, и о тех вызовах, которые нас ждут», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

В числе приглашенных на тринадцатое заседание региональной думы — почетные граждане, представители деловых кругов, науки, культуры, средств массовой информации, местного самоуправления, общественности; обязательно будут представители Югры и Ямала. Планируется, что в зале «Нефтяника» в этом году соберутся главы всех сельских поселений региона. По словам источника агентства в областном правительстве, в этом году ДК «Нефтяник» проходит своеобразное тестирование, которое покажет, насколько удобна эта площадка для подобных мероприятий. «В отличие от здания филармонии, которое находится в самом центре города, в „Нефтянике“ и с транспортной логистикой меньше проблем, и есть подземная парковка, — отметил источник „URA.RU“. — Организационно здание тоже удобнее, чем филармония. Кроме того, здесь все подведено для телевизионных трансляций, тогда как в филармонии надо все тянуть заново».

Трансляция расширенного заседания облдумы начнутся в 10:50 и пройдет на телеканале «Тюменское время», на сайтах регионального правительства и думы, местных СМИ. По информации «URA.RU», основной упор в речи губернатора будет сделан на мобилизацию всех сил и средств для решения задач, которые встанут перед регионом в ближайшее время.

В этом году впервые слушать и обсуждать послание губернатора будет молодежь. Площадки с прямой трансляцией обустроены в тюменском молодежном центре «Космос», а также в Тобольске и Ишиме.