Русский заключенный, который отбывает срок в немецкой колонии, прислал письмо в Россию в чехле для гладильной доски, произведенном в Германии. В своем сообщении мужчина предлагает неизвестному адресату стать другом по переписке. Чехол купила жительница Ноябрьска, которая и обнаружила послание. Женщина поделилась им со своими подписчиками в соцсетях.
В пакете с чехлом девушка обнаружила рукописное письмо на русском языке от некого Дениса Калинина. В письме адресованном «незнакомке», 35-летний мужчина пишет, что уже 20 лет живет в Германии.
«Привет „Незнакомка“! Веришь в судьбу? Мне 35, живу в Германии (20 лет). Напиши, я отвечу. Может быть и вправду судьба? Если нет интереса, может знаешь у кого он есть, передай. Было бы просто интересно!» — пишет мужчина.
По данным географического сервиса Google, исправительное учреждение, где отбывает наказание Денис, расположено в Ганновере.