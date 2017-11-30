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30 ноября 2017
29 ноября 2017
28 ноября 2017
10:37  30 ноября 2017 3

Русский заключенный из Германии передал письмо в Россию в чехле для гладильной доски. Послание нашли на Ямале. ФОТО

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, смотритель
Жительница Ноябрьска обнаружила в покупке письмо из немецкой колонииФото: Анна Майорова © URA.RU

Русский заключенный, который отбывает срок в немецкой колонии, прислал письмо в Россию в чехле для гладильной доски, произведенном в Германии. В своем сообщении мужчина предлагает неизвестному адресату стать другом по переписке. Чехол купила жительница Ноябрьска, которая и обнаружила послание. Женщина поделилась им со своими подписчиками в соцсетях.

В пакете с чехлом девушка обнаружила рукописное письмо на русском языке от некого Дениса Калинина. В письме адресованном «незнакомке», 35-летний мужчина пишет, что уже 20 лет живет в Германии.

«Привет „Незнакомка“! Веришь в судьбу? Мне 35, живу в Германии (20 лет). Напиши, я отвечу. Может быть и вправду судьба? Если нет интереса, может знаешь у кого он есть, передай. Было бы просто интересно!» — пишет мужчина.

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Фото: соцсети

По данным географического сервиса Google, исправительное учреждение, где отбывает наказание Денис, расположено в Ганновере.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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