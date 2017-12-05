Сенатор от Курганской области Елена Перминова во вторник, 5 декабря, принимает поздравления с днем рождения. К этой дате она приехала из Москвы в Курган.
«Она активно отстаивает интересы Зауралья, ее работа поводила привлечь нам дополнительные средства в областной бюджет», — отметил глава региона Алексей Кокорин. «Здоровья, успехов и всего самого-самого наилучшего», — передал губернатор Елене Перминовой через «URA.RU».
«Это профессионал высшей квалификации, от ее умения лоббировать наши интересы зависит благополучие области», — добавил вице-спикер областной думы Евгений Кафеев.
«URA.RU» благодарит Елену Перминову за отзывчивость и терпение, а также редкое для политика умение объяснить сложные вещи простым языком.