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Главные новости Курганской области
08:24  05 декабря 2017 0

«От нее зависит благополучие области!» Зауральский лоббист принимает подарки и поздравления

Перминова Елена. Курган, перминова елена
Елена Перминова празднует день рождения в КурганеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сенатор от Курганской области Елена Перминова во вторник, 5 декабря, принимает поздравления с днем рождения. К этой дате она приехала из Москвы в Курган.

«Она активно отстаивает интересы Зауралья, ее работа поводила привлечь нам дополнительные средства в областной бюджет», — отметил глава региона Алексей Кокорин. «Здоровья, успехов и всего самого-самого наилучшего», — передал губернатор Елене Перминовой через «URA.RU».

«Это профессионал высшей квалификации, от ее умения лоббировать наши интересы зависит благополучие области», — добавил вице-спикер областной думы Евгений Кафеев.

«URA.RU» благодарит Елену Перминову за отзывчивость и терпение, а также редкое для политика умение объяснить сложные вещи простым языком.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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