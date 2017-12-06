{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Весь день свердловские чиновники и бизнесмены пересылают друг другу этот мем про Игры-2018
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Курганской области
14:39  06 декабря 2017 1

«Зимы не будет». Зауральцев просят перестать ждать снега

Разное. Курган, первый снег
Самый обильный снегопад 2017 года прошел в Кургане в октябреФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области ожидается бесснежный декабрь. Слабый снег пройдет 9—10 декабря, однако затем вновь установится теплая и сухая погода, прогнозирует метеоролог-любитель Илья Винштейн.

«Народный синоптик» отмечает, что сейчас в Кургане есть небольшой снежный покров — 5 декабря курганская метеостанция зафиксировала 3 см снега, однако это на 14 см меньше климатической нормы для этого дня. Самая благоприятная по региону ситуация со снегом в Шадринске: там высота покрова уже 11 см. А вот на юге Курганской области ситуация печальная: на станции Звериноголовское высота снега — 0 см, анализирует Винштейн на сайте информационного агентства «Уральский Меридиан».

Блогер успокаивает: у бесснежной зимы есть и преимущества. Например, отсутствие снега снижает вероятность поднятия весной воды в реке Тобол на уровень выше нормы. «Главный минус — могут пострадать озимые культуры. Если случится резкое арктическое вторжение холодного воздуха и температура понизится до -25…-30 градусов, то в 2018 году урожай будет уже не таким обильным, как в этом. К счастью, такие морозы пока не прогнозируются», — заключает Илья Винштейн. Ранее «народный синоптик» предсказал Зауралью самую теплую зиму за десять лет.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров