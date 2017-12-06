«Зимы не будет». Зауральцев просят перестать ждать снега

14:39 06 декабря 2017 1

Самый обильный снегопад 2017 года прошел в Кургане в октябре Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области ожидается бесснежный декабрь. Слабый снег пройдет 9—10 декабря, однако затем вновь установится теплая и сухая погода, прогнозирует метеоролог-любитель Илья Винштейн.

«Народный синоптик» отмечает, что сейчас в Кургане есть небольшой снежный покров — 5 декабря курганская метеостанция зафиксировала 3 см снега, однако это на 14 см меньше климатической нормы для этого дня. Самая благоприятная по региону ситуация со снегом в Шадринске: там высота покрова уже 11 см. А вот на юге Курганской области ситуация печальная: на станции Звериноголовское высота снега — 0 см, анализирует Винштейн на сайте информационного агентства «Уральский Меридиан».

Блогер успокаивает: у бесснежной зимы есть и преимущества. Например, отсутствие снега снижает вероятность поднятия весной воды в реке Тобол на уровень выше нормы. «Главный минус — могут пострадать озимые культуры. Если случится резкое арктическое вторжение холодного воздуха и температура понизится до -25…-30 градусов, то в 2018 году урожай будет уже не таким обильным, как в этом. К счастью, такие морозы пока не прогнозируются», — заключает Илья Винштейн. Ранее «народный синоптик» предсказал Зауралью самую теплую зиму за десять лет.