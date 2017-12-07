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Главные новости Ямала
15:46  07 декабря 2017 0

Ямальский борец с колой и долларами возглавил список фаворитов Кобылкина

День народного единства. Салехард, арефьев роман
Роман Арефьев был избран президентом «Губернаторской сотни»Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Известный ямальский активист Роман Арефьев был избран президентом «Губернаторской сотни». Это проект, инициированный губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным и собравший в своих рядах самых известных общественно-политических лидеров региона. Избрание прошло во время заседания совета губернаторской сотни в ноябре. Документы пока оформляются, но Роман уже приступил к выполнению обязанностей.

Одно из первых предложений, озвученных новым президентом общественной организации — включить в нее членов молодежного правительства Ямала и Молодежного парламента. Последний также возглавляет Арефьев. «Участие в проекте „Губернаторская сотня“ стало для меня прекрасным опытом. Особенно приятно, что коллеги доверили мне возглавить нашу общественную организацию. Это большая ответственность, которую я изо всех сил постараюсь оправдать», — рассказал «URA.RU» Роман Арефьев.

Проект «Губернаторская сотня» стартовал пять лет назад. В него вошли лидеры общественных мнений, общественники, деятели культуры, историки и политики региона. Члены «Губернаторской сотни» — постоянные участники выборов на уровне муниципалитетов, они пользуются поддержкой партии власти и лично губернатора Ямала, отмечают наблюдатели, называя проект неофициальным кадровый резерв региона.

Роман Арефьев на Ямале прославился благодаря активной социальной жизни. Большой резонанс в соцсетях вызывали его посты со стихами о отдыхе в Турции, а также призывы сжигать доллары и выливать колу в унитаз.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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