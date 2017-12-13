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Главные новости Курганской области
14:06  13 декабря 2017 4

В Курганской области поймали почти три сотни коррупционеров

Пикет против точечной застройки Курган, пикет, лозунг, нет коррупции
В 2017 году количество коррупционных преступлений в области увеличилосьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области за 11 месяцев 2017 года зарегистрировали 295 коррупционных преступлений, что больше, чем в прошлом году. Цифра озвучена на заседании комиссии по противодействию коррупции под председательством вице-губернатора Виктора Сухнева в правительстве региона в среду, 12 декабря.

При проверке сведений о доходах госслужащих в 2017 году было выявлено 30 нарушений, 12 человек привлечены к ответственности. Мероприятий антикоррупционной направленности проведено на 15% больше по сравнению с 2016-м. Среди них, в частности, круглые столы с представителями силовых структур, брифинги и рабочие встречи, опрос по оценке работы комиссии и антикоррупционный форум «Вектор», пояснили «URA.RU» в пресс-службе правительства.

Как отметил на заседании Виктор Сухнев, профилактика — одно из самых важных направлений работы комиссии. По его словам, в обществе необходимо формировать нетерпимое отношение к коррупции, а также повышать правовую грамотность.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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