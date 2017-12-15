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Главные новости Тюменской области
11:57  15 декабря 2017 0

В Тюмени задержали подозреваемого в зверском убийстве двух женщин

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
Подозреваемый зарезал жену и подругу дочериФото: Pixabay

Тюменские полицейские задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в зверском убийстве двух женщин. Преступник не хотел оставлять свидетелей, сообщили в СК Тюменской области

Как выяснили следователи, преступление произошло в ночь с 8 на 9 декабря 2017 года в квартире дома по улице Демьяна Бедного. Между тюменцем и его женой, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на бытовой почве. Во время скандала мужчина нанес супруге многочисленные ножевые ранения и убил ее. Свидетелем стала подруга дочери убитой женщины, которая находилась в соседней комнате. Чтобы девушка не рассказала об убийстве, считают сотрудники тюменского СК, мужчина нанес ей многочисленные ножевые ранения и ей. Девушка от полученных ран скончалась. Тела женщины 1979 года рождения и девушки 1999 года рождения с множественными колото-резанными ранами были обнаружены в квартире на следующий день.

Мужчина, пытаясь скрыться, взял ключи от автомобиля 18-летней потерпевшей и поехал в сторону Курганской области, однако был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Тюмень. Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Наталья Двизова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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