Курган не получит денег из областного бюджета на дорогу-долгострой

Правительство Зауралья не планирует в 2018 году добавить Кургану денег на ремонт долгожданного участка на улице Бурова-Петрова. Об этом 25 декабря сообщил начальник областного финуправления Елена Лукашук на последнем перед принятием бюджета заседании комитета зауральской Думы, передает корреспондент «URA.RU».
Лукашук отметила, что в следующем году из дорожного фонда Кургану выделяется 440 млн рублей, что выше запланированного в 2017 году показателя на 100 млн рублей. Она предположила, что этих средств будет достаточно, чтобы построить участок дороги.
С ней согласился заместитель директора зауральского департамента строительства Сергей Зубарев. Обращаясь к нему, спикер областной думы Дмитрий Фролов напомнил, что депутаты будут внимательно следить за качеством построенных дорог. «Участок до Дианово в Белозерском районе в этом году стоил в два раза меньше, а получился в три раза лучше, чем такой же участок в Сафакулевском районе», — упрекнул Фролов.
Как сообщало «URA.RU», глава Кургана Сергей Руденко заявил, что на строительство участка дороги на улице Бурова-Петрова от Гоголя до Карла Маркса предполагается потратить в 2018 году 61 млн рублей.