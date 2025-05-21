21 мая 2025

«Мир советской роскоши и комфорта»: как в Курган попал кабриолет, на котором встречали Хрущева. Фото

Горожане нашли кабриолет, на котором в Кургане встречали Хрущева
© Служба новостей «URA.RU»
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Для Хрущева сделали особенный экземпляр авто
Для Хрущева сделали особенный экземпляр авто Фото:

На старом снимке горожане обнаружили редкий кабриолет ЗИС, который попал в фотообъектив на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса в Кургане. Возможно, именно эта машина встречала лидера СССР Никиту Хрущева 4 марта 1961 года на городском вокзале. Об этом рассказали курганцы.

«Перекресток улиц Ленина и Карла Маркса в 60-е годы прошлого века. Кабриолет ЗИС едет по городу», — сообщается на подписи к фото, опубликованном в группе «Старый Курган» во «ВКонтакте». Хрущев приезжал, чтобы вручить Курганской области орден Ленина. Высокой награды регион удостоили за сданные государству в октябре 1959 года 90 миллионов пудов хлеба. О дальнейшей судьбе кабриолета ЗИС не известно. Возможно курганская машина оказалась в частной коллекции.

Согласно открытым источникам, Хрущев специально ездил на открытом кабриолете, чтобы быть ближе к народу. Машину ЗИС можно увидеть в советских фильмах, где на них передвигались кинозвезды, отважные летчики или крупные начальники. Однако часть машин использовали как комфортное такси в Москве. Некоторые экземпляры кабриолетов для Хрущева делали полноприводными, чтобы ездить по бездорожью в регионах. 

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На старом снимке горожане обнаружили редкий кабриолет ЗИС, который попал в фотообъектив на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса в Кургане. Возможно, именно эта машина встречала лидера СССР Никиту Хрущева 4 марта 1961 года на городском вокзале. Об этом рассказали курганцы. «Перекресток улиц Ленина и Карла Маркса в 60-е годы прошлого века. Кабриолет ЗИС едет по городу», — сообщается на подписи к фото, опубликованном в группе «Старый Курган» во «ВКонтакте». Хрущев приезжал, чтобы вручить Курганской области орден Ленина. Высокой награды регион удостоили за сданные государству в октябре 1959 года 90 миллионов пудов хлеба. О дальнейшей судьбе кабриолета ЗИС не известно. Возможно курганская машина оказалась в частной коллекции. Согласно открытым источникам, Хрущев специально ездил на открытом кабриолете, чтобы быть ближе к народу. Машину ЗИС можно увидеть в советских фильмах, где на них передвигались кинозвезды, отважные летчики или крупные начальники. Однако часть машин использовали как комфортное такси в Москве. Некоторые экземпляры кабриолетов для Хрущева делали полноприводными, чтобы ездить по бездорожью в регионах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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