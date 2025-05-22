В поселке Мишкино (Курганская область) впервые состоялся муниципальный турнир по гонкам дронов «Небесный форсаж». На виртуальную трассу 20 мая вышли 48 участников — школьников и студентов из четырех округов региона. Об этом сообщает сайт Prospekt45.
«Соревнования проводились в цифровом симуляторе DCL, где участники демонстрировали ловкость, быстроту реакции и умение управлять беспилотными воздушными судами в условиях, максимально приближенных к реальным полетам. По итогам: третье место занял Андрей Пермяков — представитель клуба RoboBIT, вторым стал Иван Тодорак из Кировской средней общеобразовательной школы, а победителем турнира признан Николай Иванищев — участник клуба RoboBIT и учащийся Мишкинской средней общеобразовательной школы», — написано на сайте.
В турнире приняли участие представители девяти образовательных учреждений Мишкинского, Катайского, Лебяжьевского и Притобольного муниципальных округов. За ходом гонки следила главная судейская коллегия во главе с судьей Еленой Дрыгиной. Победители и призеры турнира были награждены дипломами, памятными призами и сувенирами на торжественной церемонии.
Подобные соревнования по пилотированию беспилотников в регионе проходят не впервые: уже 22 мая в Шадринске состоится городской фестиваль беспилотного транспорта «Формула скорости», где школьники и студенты также смогут посоревноваться в управлении дронами. В рамках фестиваля предусмотрены различные дисциплины, включая преодоление полосы препятствий и дартс с использованием дронов, а для новичков выделена отдельная категория.
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