В Кургане уволился директор фонда ОМС и отремонтируют мост на трассе: главное за 22 мая

Отставка директора курагснкого филиала фонда обязательного медстрахования Сергея Сахатского стала главной темой дня 22 мая в Кургане. О том, что мужчина покинул свою должность, корреспонденты URA.RU узнали в приемной организации.
Помимо увольнения, горожане обсуждали холода, которые придут в Курган ближе к выходным, новое ЧП на бетонном предприятии города и будущий ремонт Омского моста. Об этом и других событиях четверга — в дайджесте URA.RU.
Уход вратаря ХК «Зауралье»
Вратарь хоккейного клуба «Зауралье» Денис Синягин покинет команду по завершении действия текущего контракта, срок которого истекает в конце мая. Согласно информации пресс-службы, руководство «Зауралья» не планирует предлагать игроку новое соглашение.
Ремонт моста на федеральной трассе
В Кургане намерены провести капитальный ремонт Омского моста, расположенного через реку Тобол. Упрдор «Южный Урал» планирует осуществить восстановительные работы в период с 2025 по 2027 годы.
На 274-м километре федеральной автомагистрали «Иртыш» будут выполнены профилактические и плановые мероприятия по ремонту Омского моста. Протяженность данного объекта составляет 517 метров.
ЧП на курганском заводе
На предприятии «Пораблок» в Кургане, принадлежащем предпринимателю Владимиру Баскалю, произошел производственный инцидент, в результате которого сотрудник получил серьезную травму ноги. Данный случай стал уже третьим происшествием на заводе Баскаля с начала текущего года.
Потерпевшим оказался техник, обслуживающий автоматизированную производственную линию по выпуску пораблоков. В ведомстве подчеркнули, что участок резки и зона проведения ремонтных работ не были полностью отключены от электроснабжения и не были защищены от случайного запуска оборудования. После завершения разгрузки вагонетка самостоятельно начала движение в обратном направлении по желобу, где в это время находился специалист, не заметивший повторное включение конвейера.
Директор филиала фонда ОМС ушел в отставку
В Курганской области Территориальный фонд обязательного медицинского страхования остался без руководителя. После 15 лет работы, Сергей Сахатский покинул пост директора фонда по собственной инициативе. Данную информацию подтвердили в приемной ТФ ОМС.
«Сергей Сахатский ушел с должности директора территориального фонда ОМС по личным обстоятельствам. Его последний рабочий день пришелся на 21 мая», — уточнили по телефону. На данный момент новый руководитель не назначен, обязанности главы фонда временно исполняет заместитель директора по финансово-экономическим вопросам Оксана Кобзарь.
В Кургане похолодает к выходным
В Кургане 23 мая прогнозируется резкое понижение температуры после периода жары — максимальные показатели термометров не превысят 18 градусов. Об этом информирует telegram-канал «Погода 45».
Согласно прогнозу, в пятницу в городе установится облачная погода с временными прояснениями, ожидается дождь. Скорость порывов ветра может достигать 13 метров в секунду. Ночью температура опустится до 12 градусов. Есть вероятность, что в выходные будет еще холоднее.
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